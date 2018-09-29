روسيا... تزويد طائرات الاستطلاع بأحدث تقنية للحرب الإلكترونية

يُتوقع أن يتم تزويد طائرة استطلاع روسية من طراز "إيل-20" بتقنية تحميها من الصواريخ المضادة للطيران.

وصرح مستشار الشركة الروسية المصنعة لتقنيات التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية لوكالة "سبوتنيك" بأن الشركة مستعدة لتزويد طائرات الاستطلاع "إيل-20" بأحدث وسيلة للحرب الإلكترونية.

وقال فلاديمير ميخييف مستشار شركة التكنولوجيا الإلكترونية، إن طائرة "إيل-20" مزودة بتقنية حماية الطائرة من الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف ولكنها ليست محمية من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مؤكدا استعداد الشركة لتزويدها بأحدث أجهزة التشويش على الصواريخ الهجومية.

وذكر مستشار الشركة أن العاملين في الشركة يعملون على إبداع التقنيات الجديدة لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة للطيران إلى جانب العمل في تحديث وتطوير ما تمت صناعته في السابق.

ومن منتجات شركة التكنولوجيا الإلكترونية أنظمة الإعاقة التشويشية "فيتيبسك" و"بريزيدينت" و"خيبيني".

وأصيبت طائرة روسية من طراز "إيل-20" قرب شواطئ سوريا في البحر المتوسط في 17 سبتمبر/أيلول عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على منشآت سورية في منطقة اللاذقية.

يذكر أن سلاح الجو الروسي يضم 36 طائرة من طراز "إيل-20".