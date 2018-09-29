برلماني روسي يعلق على استعداد موسكو للوساطة بين إيران وإسرائيل

أكد النائب الأول للجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، اليوم السبت، أن إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استعداد موسكو توفير "منصة ملائمة" لإجراء محادثات بين إيران وإسرائيل، يهدف في نفس الوقت إلى حل المشاكل بين الدول وحل الأزمات في الشرق الأوسط بشكل عام.

موسكو — سبوتنيك. وقال نوفيكوف لوكالة "سبوتنيك": " يهدف اقتراح لافروف، لا سيما وأن روسيا تشارك الآن بنشاط في الشؤون السورية، إلى تهيئة الظروف لتسوية العلاقات بين الدولتين التي تلعبان دورا كبيرا جدا في الشرق الأوسط، ويهدف بشكل عام إلى تحسين الوضع في الشرق الأوسط".

© Sputnik . Роман Махмутов لافروف يؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي "وسنحافظ عليه"

وأشار نوفيكوف إلى أن الوضع بين إيران وإسرائيل معقد للغاية ويخلق توترا في المنطقة.

وأضاف نوفيكوف: " "وهذا يعرقل كلا الشعبين بالشعور بالثقة بيوم الغد، ويخلق وضعا متوترا بشكل عام في الشرق الأوسط، ولا يساعد على حل الأزمة بشكل نهائي في سوريا ".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوفير "منصة ملائمة" لإجراء محادثات بين إيران وإسرائيل.