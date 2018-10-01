رسالة مهمة من بوتين إلى الزعيم الصيني

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة إلى نظيره الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy الصين: روسيا شريكنا الوحيد في المخطط المستقبلي

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الرئاسي الصحفي في الكرملين، اليوم الاثنين: "حققت الصين نجاحا مبهرا بقيادتكم، الاقتصاد الصيني ينمو بسرعة، ورفاهية مواطني بلدكم آخذة في الارتفاع. تمت الموافقة على خطط التنمية الطويلة الأجل للاقتصاد الوطني حتى عام 2035 وحتى عام 2050، كما أن سلطة بكين على المسرح العالمي تزداد قوة".

وأضاف البيان: "الدولتان تعززان الحوار السياسي، والتعاون المتبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها، وكذلك تنسيق الجهود في حل المشاكل الإقليمية والعالمية الملحة"، مؤكداً بوتين استعداده لمواصلة العمل عن كثب مع نظيره الصيني بشأن جدول الأعمال الثنائي والدولي.

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات التاريخية بالإضافة إلى شراكة في الكثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.