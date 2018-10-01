روسيا تستدعي سفير كوريا الجنوبية بسبب احتجاز سفينة

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفير كوريا الجنوبية، بسبب احتجاز السفينة الروسية "سيفاستوبول"، التي تمتلكها شركة "غودزون"، في ميناء كوريا الجنوبية "بوسان".

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "قدم نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف اعتراضا إلى السفير الكوري الجنوبي فيما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني للسفينة الروسية سيفاستوبول في ميناء بوسان".

© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool رئيس كوريا الجنوبية يعلن أنه يحمل رسالة جديدة لترامب من زعيم كوريا الشمالية

وكان ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل في الشرق الأقصى، بيتر أوسيتشانسكي، قد أعلن أنه تم احتجاز السفينة الروسية "سيفاستوبول"، التي تمتلكها شركة "غودزون"، في ميناء كوريا الجنوبية "بوسان".

وقال أوسيتشانسكي لوكالة "سبوتنيك": "إنهم احتجزوا السفينة ولم يوقفوها، جاء العميل إلى الرصيف وقال إنهم لن يسمحوا للسفينة بالرحيل. هناك شكوك في أن هذا مرتبط بالعقوبات ضد "غودزون".

وكانت قد ذكرت صحيفة "كوميرسانت" في وقت سابق، أن السفينة أوقفت في كوريا الجنوبية بسبب شكوك محتملة بالتجارة مع كوريا الديمقراطية، التي حظرتها عقوبات مجلس الأمن الدولي.