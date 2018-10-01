روسيا تخصص 3 ملايين دولار أمريكي لتنمية القطاع الزراعي في سوريا

خصصت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، ثلاثة ملايين دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الفنية وإعادة تأهيل القطاعي الزراعي في سوريا.

© Sputnik . روسيا تحذر الغرب من شن هجمات ضد سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "خلال اعتماد ميزانية 2018 لروسيا الاتحادية، تم تخصيص 3 ملايين دولار بشكل طوعي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لتمويل تكاليف مشروع المساعدة التقنية للجمهورية العربية السورية في مجال إعادة التأهيل والتنمية المستدامة للزراعة".

هذا وكلفت وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ هيئة الأمم المتحدة بالقرار المتخذ والاتفاق على الإجراء الخاص بنقل المساهمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن نحو 40-70% من البنية التحتية للمدن الكبرى والأحياء في سوريا دمرت خلال الأزمة، وكذلك ألحقت أضرار كبيرة بالمجال الاجتماعي والرعاية الصحية، وكذلك جميع فروع الصناعة والزراعة تقريبا.