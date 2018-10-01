"ميتسوبيشي" تستدعي 145 ألف سيارة في روسيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "ستستدعي ميتسوبيشي 106 سيارة من طراز " ميتسوبيشي أوت لاندر بي إتش إي في"، و92777 سيارة من طراز "ميتسوبيشي أوت لاندر"، و51973 من طراز "ميتسوبيشي إيه إس إكس"، تم تصنيعها بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وأيلول/ سبتمبر 2016. وسبب الاستدعاء هو احتمال انخفاض فاعلية الفرامل اليدوية".

يذكر أن "جنرال موتورز"، أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول، عن استدعائها لـ 1.205 مليون شاحنة خفيفة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء العالم بسبب مشاكل تؤدي إلى فقدان مؤقت لنظام التوجيه المعزز كهربائيا.

ويشمل الاستدعاء شاحنات خفيفة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامات "شيفروليه" و"جي.ام.سي" و"كاديلاك" طرز 2015 منها نحو 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة.

وقال توم ولكنسون المتحدث باسم "جنرال موتورز" إن الشركة تلقت تقارير عن 30 حادث اصطدام وإصابتين لكن لا توجد حالات وفيات مرتبطة بالاستدعاء.