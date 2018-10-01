مركز المصالحة: إصابة عسكري سوري و3 مدنيين جراء قصف المسلحين

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أن عسكريا سوريا وثلاثة مدنيين أصيبوا جراء قصف تعرضت له مناطق سكنية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال سافتشينكو: "بغض النظر عن نظام وقف الأعمال القتالية، عدد الانتهاكات من قبل المجموعات المسلحة الخارجة على القانون في منطقة خفض التصعيد في إدلب لم يتراجع، إذ تم خلال 24 ساعة رصد قصف بلدات عفاريت، وجب الأحمر، وتل التوت، وبريشة، ومغيرة [مرتين]، وكلاز تحتاني، وكدين، ودحر أبو أسد بمحافظة اللاذقية وبلدة مكانس الدوير، وحرة [3 مرات]، والأطراف الشمالية الغربية لمدينة حلب وحي البحوث العلمية في حلب، وكذلك بلدتي معان والباسي في محافظة حماة".

© Sputnik . Morad saeed مركز المصالحة: إصابة 8 عسكريين سوريين جراء قصف تعرضت له اللاذقية السورية

وتابع سافتشينكو "أسفر إطلاق النار عن إصابة عسكري سوري، و3 مدنيين".

وأشار سافتشينكو إلى أن ممثلي مركز المصالحة الروسي نفذوا عملية إنسانية في مركز لإيواء النازحين في محافظة دمشق، وتم توزيع 250 سلة غذائية بلغ حجمها الإجمالي 1 طن.

وأوضح قائد مركز المصالحة أن 748 مدنيا خرجوا من منطقة إدلب عبر المعبر الإنساني "أبو الظهور" خلال آخر 24 ساعة من بينهم 238 طفلا.

وقدم الأطباء العسكريون الروس المساعدة الطبية لـ 418 سوريا من بينهم 138 طفلا.