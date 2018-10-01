روسيا لا تستخدم تكنولوجيا الفضاء لإلحاق الضرر بمركبات فضائية غريبة

أعلن المدير العام لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، (وكالة الفضاء الروسية) دميتري روغوزين، أن روسيا لا تستخدم تكنولوجيا الفضاء للإضرار بالأقمار الأجنبية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مدير مركز تحاليل "روسكوسموس" يقدم استقالته

موسكو — سبوتنيك . وقال روغوزين في برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى الروسية: "إن الحالات التي أشار إليها زملاؤنا الأمريكيون، ليست صحيحة. نحن لا نقوم بمثل هذه الأشياء. ولن نلحق أي ضرر بمركبات فضائية أجنبية في أوقات السلم، لأن إلحاق الضرر بمركبة فضائية أجنبية هو سببا للحرب، نحن لا نفعل مثل هذه الحماقات".

كما أعلن روغوزين أن روسكوسموس لم تتلقى من الولايات المتحدة معلومات عن وظائف المركبة الفضائية" أكس 37" غير المأهولة ، ولا يستبعد بأن تكون ناقلة أسلحة.

وقال روغوزين على أثير القناة الأولى الروسية:" لدى الأمريكان يطير شيئ، مركبة فضائية هدفها بالنسبة لنا غير مفهوم، بتعبير أدق، نحن نفهم، لكننا لن نحصل على تفسيرات رسمية".

مضيفا بأن:

هذا بمثابة مكوك يسبح في الفضاء الخارجي لعدة أشهر ، ثم يعود، ثم يبدأ مرة أخرى. في الواقع، هذا الشيء [المكوك] يستخدم بقوة كحامل سلاح.