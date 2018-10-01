وكالة الفضاء الروسية: لا نستبعد تعاون قريب مع الصين على سطح القمر

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، يوم الاثنين، بأن الصين قادرة على أن تصبح شريكًا مناصفا لروسيا في استكشاف القمر في السنوات القادمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال روغوزين في لقاء على القناة الأولى الروسية: "نحن لا نستبعد من حقيقة مفادها أن برنامجنا المأهول إلى القمر بتشكيل محطة علمية على سطح القمر قد يكون مع زملائنا الصينيين"، مشيرا إلى أن "لديهم القدرة على أن يكونوا شركاء على قدم المساواة خلال السنوات المقبلة".

© Photo / youtube/Пресс-Центр РКК Энергия "روسكوسموس" تعرض عملية الحلاقة في الفضاء

وفي وقت سابق، اتفقت " روسكوسموس " وإدارة الفضاء الوطنية في الصين على توسيع التعاون في مشاريع استكشاف القمر والأبراج المشتركة.

وتهدف الصين إلى اللحاق بركب روسيا والولايات المتحدة لكي تصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030، وتخطط لتدشين أعمال البناء في محطتها الفضائية المأهولة العام المقبل.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لإدارة الفضاء الوطنية الصينية تيان يولونغ، في مؤتمر في ولاية كولورادو سبرينغز، إن بكين ترغب بتوسيع التعاون مع موسكو في استكشاف الفضاء الخارجي والبعثات العلمية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وقعت شركة "روسكوسموس" الروسية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية برنامجا لتطوير التعاون في مجال الأنشطة الفضائية للفترة 2018 — 2022.