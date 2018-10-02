الكرملين: بوتين يلتقي الأمين العام لمنظمة "أوبك"

يعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء مع الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، على هامش أعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي سيعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط باركيندو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ، أن لا خطط للقاء منفصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لكن اتصالات بينهما قد تجري على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي.

يذكر أن أسبوع الطاقة الروسي سيعقد في موسكو، في الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية. ولأول مرة في تاريخ المنتدى سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة والسيناريوهات الجيوسياسية في الظروف الجديدة.