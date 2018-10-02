عودة كتيبة الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية من سوريا بعد أداء مهامها

صرح رئيس المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية، فاديم أستافييف، اليوم الثلاثاء، بأن كتيبة الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة، التي كانت تؤدي مهاما عسكرية في سوريا، قد عادت إلى موقع انتشارها الدائم في جمهورية إنغوشيا.

روستوف — سبوتنيك. وقال أستافييف للصحفيين: "قامت قوات الشرطة العسكرية منذ أيار/ مايو 2018 بأداء مهام حراسة المنشآت الهامة لتشكيلات القوات الروسية، وضمان سيادة القانون وأمن المدنيين في المناطق المحررة، وتنظيم مرافقة القوافل الإنسانية وأمنها".

وحضر مراسم الاستقبال القائم بأعمال رئيس إدارة (سيادة القانون والأمن) في المديرية العامة للشرطة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية، العقيد أوليغ غوربونوف. وأشار في كلمته إلى أن تنفيذ المهام من قبل كتيبة الشرطة العسكرية في معظم الحالات تم في ظروف تنطوي على خطر على الحياة.

© REUTERS / ALI HASHISHO الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات في درعا السورية وتقدم المساعدات(فيديو)

وقال غوربونوف: "تمكنتم في ظل هذه الظروف، من إنجاز المهمة الأكثر أهمية، وهي الحفاظ على حياة الأفراد العسكريين وصحتهم والعودة إلى الوطن سالمين"، وأشار إلى إشادات قيادات وزارة الدفاع بعمل الكتيبة.

كما أعرب غوربونوف عن ثقته في استخدام الكتيبة للخبرة المكتسبة أثناء أداء المهام القتالية في المستقبل. وفي نهاية الاحتفال، قُدمت الجوائز الوزارية والحكومية إلى جميع أفراد كتيبة الشرطة العسكرية.

وكان في استقبال الجنود على أرض الوطن، ممثلو قيادة وزارة الدفاع الروسية والمنطقة الجنوبية العسكرية والسلطات المحلية والمحاربين القدامى والمنظمات العامة والزملاء والأقارب والأصدقاء.

يذكر أن قرابة 200 عسكري من أفراد الشرطة العسكرية الروسية، قد عادوا من سوريا إلى الشيشان، في 20 آب/ أغسطس 2018 بعد الانتهاء من أداء مهامهم هناك.