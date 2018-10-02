روسيا والنمسا تبحثان التعاون في مجال الطاقة

أعلن دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مباحثات الغد الروسية-النمساوية، ستتركز على التعاون في مجال الطاقة ومشروع "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك. وقال كوزاك، للصحفيين، ردا على سؤال بشأن الموضوعات التي سيجري بحثها خلال المباحثات: "كل الموضوعات التي نبحثها مع النمسا هي موضوعات إيجابية. وبالطبع، فإن التعاون الرئيسي في مجال الطاقة هو مشروع "التيار الشمالي-2"، النمسا دأبت على موقف يعود بالنفع عليها وعلى روسيا".

وأشار كوزاك، إلى أن موضوعات تنفيذ مشروعات المسار الموسع و" التيار الشمالي-2" ستكون مجالا للمناقشة، وأيضا الاستثمارات المتبادلة وخلق الظروف لممارسة الأعمال.

وأضاف "كقاعدة، نحن مع زملائنا النمساويين، نتفهم ذلك، ونقوم بالتعامل الدقيق مع أية مشكلات، عندما يعبرون عن قلقهم تجاه شركات محددة، ويعمل الكثير منها في روسيا. وغالبا ما يحدث العكس، لأن أعمالنا ممثلة على نطاق واسعة في النمسا".

وأشار كوزاك إلى ظروف التعاون مع النمسا قائلا: "لدينا ظروف تعاون مريحة، أكثر من التعاون مع أي دولة أخرى".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل غدا الأربعاء المستشار الفيدرالي النمساوي، سيباستيان كوراس، في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث من المقرر بحث قضايا دولية وإقليمية.