فيديو: إحضار إس-300 إلى سوريا

ونشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، فيديو يُظهر لحظة إخراج منظومات الصواريخ المضادة للطيران من طائرة "أن-124 روسلان" في سوريا.

وقد أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي، أمس الثلاثاء، أن روسيا سلمت سوريا 49 قطعة من معدات منظومات "إس-300" بما فيها 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

وقال وزير الدفاع الروسي إن الأمر يتطلب 3 أشهر لتدريب أفراد الجيش السوري على استخدام منظومات "إس-300".

وكان وزير الدفاع الروسي أعلن قرار توريد منظومات "إس-300" لسوريا في 24 سبتمبر/أيلول 2018، مشيرا إلى أنه يفترض أن يبرّد إحضار منظومات الدفاع الجوي إلى سوريا الرؤوس الحامية ويردع ذوي الرؤوس الحامية عن تصرفات متهورة.

وقررت روسيا تسليم منظومات الدفاع الجوي المتطورة لسوريا بعد وقوع حادث طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" التي سقطت في مياه البحر المتوسط في 17 سبتمبر أثناء غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت في محافظة اللاذقية السورية.