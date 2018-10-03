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09:55 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    صاروخ متوسط المدى بيونيرِ

    تهديد أمريكي بتدمير صواريخ روسيا... ماذا يكون الرد الروسي

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير صواريخ روسيا عند الضرورة.

    وأعلنت واشنطن تهديدها بلسان ممثلتها لدى حلف شمال الأطلسي.

    وزعمت كي بيلي هاتشيسون، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف الناتو، في تصريح لـ"سي إن إن" أن موسكو تنشر في وسط روسيا صواريخ "نوفاتور" التي يتجاوز مداها الحد المسموح به بموجب الاتفاقية الصادرة في عام 1987 وهو 500 كيلومتر.

    صواريخ متوسطة المدى
    © Sputnik . Igor Michalev
    صواريخ متوسطة المدى

    وتوعدت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير صواريخ روسيا، مشيرة إلى "أننا سندرس إمكانيات لإسقاط صاروخ يمكنه أن يصل إلى أي بلد من بلداننا في أوروبا أو آلاسكا".

    وفي موسكو قال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، تعقيبا على ادعاءات ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف الناتو إن موسكو تفضل ألا تولي ما يعلنه ممثلو دول أجنبية برتبة سفير اهتماما زائدا في وقت يكتنف فيه الغموض رسائل رفيعة المستوى.

    ومن جانبها قالت صحيفة رسمية روسية إن روسيا اليوم تستطيع أن تعطي ردا سريعا ومؤثرا على أي هجوم أمريكي.

    وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن صواريخ 9М729، وهي الصواريخ التي وصفتها ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بـ"نوفاتور" تتناسب تماما مع المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بالصواريخ متوسطة المدى والأقل مدى.

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    أخبار روسيا, تصريحات, رد, بيسكوف, روسيا
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