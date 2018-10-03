منظومة صواريخ روسية جديدة أقل تكلفة من "باتريوت"

بلغت تكلفة إنشاء منظومة جديدة متطورة للصواريخ المضادة للطيران ما يعادل 170 مليون دولار أمريكي.

أعلن ذلك مدير عام سابق للشركة الروسية التي تنتج أسلحة ووسائط الدفاع الجوي.

وكشف إيغور أشوربيلي، المدير العام لشركة "ألماز-أنتي" في الفترة 2001 — 2011، لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم "إس-400" تم إعداد مشروعها بحلول عام 2000.

وفي نفس العام قررت الحكومة الروسية توفير التمويل اللازم لصنع المنظومة الجديدة.

وفي عام 2007 دخلت منظومة "إس-400" الخدمة في الجيش الروسي.

وأشار المدير السابق للشركة الروسية المصنعة لوسائط الدفاع الجوي إلى أن تكلفة إنشاء منظومة "إس-400" أقل بكثير من تكلفة إنشاء منظومة "باتريوت" الأمريكية.

© AFP 2018 / Gil Cohen-Magen منظومة باتريوت للدفاع الجوي

وتمتاز منظومة "إس-400" عن المنظومة المماثلة السابقة "إس-300" بمدى أطول وباحتوائها على إلكترونيات حديثة.

وتستطيع منظومة "إس-400" ان تكتشف الأهداف المطلوب تدميرها على مسافة تصل إلى 600 كيلومتر، وتصيبها على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وتم أخيرا الإعلان عن صنع منظومة جديدة اصطلح على تسميتها بـ"إس-500".