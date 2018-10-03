بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على حق جزئيا في تقديراته بشأن الأسعار الحالية للنفط، وأن روسيا يرضيها تماما سعر أقل من هذا عند مستوى يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن تطلب الأمر ذلك.

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وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: "لقد زدنا 400 ألف برميل يوميا، كما اتفقنا مع الشركاء. إذا طلب الأمر، يمكننا أن نزيد مرة أخرى بـ200-300 ألف برميل يوميا".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا ستواصل تعزيز حوار الدول المنتجة للنفط، لكي يتوفر الاستقرار في سوق النفط، وتهيئة الظروف لنمو مستقر للقطاع، ولتنمية خطط الاستثمار طويلة المدى".