بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط

موسكو — سبوتنيك. وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن تطلب الأمر ذلك.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation