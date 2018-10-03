بوتين: روسيا منفتحة على التعاون في مجال الطاقة لصالح الأمن العالمي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة الدورية لأسبوع الطاقة الروسية، أن روسيا منفتحة على التعاون في مجال الطاقة لصالح الأمن العالمي.

وقال بوتين: "روسيا منفتحة للتعاون في مجال الطاقة لصالح أمن الطاقة العالمي ولصالح الأجيال القادمة".

© REUTERS / Rodi Said بوتين يعرض على واشنطن طريقتين لا ثالث لهما لخروجها من الأوضاع في سوريا

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستواصل تعزيز الحوار بين الدول المنتجة للنفط من أجل تهيئة ظروف التنمية المستدامة في هذا المجال، قائلا: "ستواصل روسيا تعزيز حوار الدول المنتجة للنفط من أجل ضمان استقرار الوضع النفطي وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة في هذا المجال وتحقيق خطط استثمارية طويلة الأمد".

وأعلن بوتين أنه التقى الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو وناقشا قضايا التعاون. كما دعا الرئيس الروسي إلى توسيع التعاون بين روسيا وأوبك وليس فقط موازنة سوق النفط.

ولفت الانتباه إلى أن التدخل في عمليات تسويق أسعار الطاقة وتنظيمها، كما كان في الاتحاد السوفييتي، لن يحقق أي فائدة، مشيرا إلى أنه "من الأفضل عدم التدخل في عمليات السوق هذه وعدم محاولة الحصول على أي مزايا تنافسية بمساعدة الأدوات السياسية وعدم محاولة تنظيم الأسعار، كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي، إذ أن ذلك لن يحقق أي نتائج".

وينظم أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة ما بين 3-6 تشرين الأول/أكتوبر.