"روستيخ" تبتكر مدفعية جديدة عالية الدقة

© Sputnik . Maxim Blinov "روستيخ" تروج للمروحيات الروسية في أسواق جنوب شرق آسيا

سبوتنيك . ووفقا لنائب المدير العام لمجموعة تيخماش الكسندر كوتشكين، أهم ما سيميز هذه المدفعية هو قدرتها على تعديل المسار في المرحلة النهائية من الرحلة، باستخدام نظام تحكم خاص بها.

وقال كوتشكين: "نعمل على تطوير مقذوف جديد بقياس 152 ملم للأنظمة المدفعية من هذا المستوى، في مثل هذه الذخائر، يكون من الصعب إلى حد ما تنفيذ نظام تحكم بسبب الأعباء الديناميكية العالية التي تتعرض لها المدفعية لحظة إطلاق القذائف.

وأضاف قائلا: "حاليا، يجري العمل على إعداد المواصفات الفنية وإيجاد ذخيرة جديدة. ولم يتم اختيار اسم بعد، هذه المدفعيات ستكون أرخص من المدافع الموجهة مثل كراسنوبول، ولكنها أكثر تكلفة من المدافع التقليدية.

ومن جانبه قال المدير الصناعي للأسلحة التقليدية والذخيرة لشركة تيخماش سيرجي أبراموف: "إن روستيخ تولي اهتماما خاصا لتطوير وإنتاج وترويج المعدات عالية التقنية، بما في ذلك المعدات العسكرية للأسواق الخارجية. أنا متأكد من أن هذه المدافع القابلة للتعديل التي طورتها شركة "تيخماش" ستثير اهتمام شركائنا الأجانب في عدد من البلدان ، بما في ذلك دول الشرق الأوسط ".

وتواصل روستيخ تنفيذ برنامج تطوير الأسلحة على نطاق واسع وفقًا للاستراتيجية المعتمدة، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة الإيرادات بمعدل 17٪ حتى عام 2025 ، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إلى الأسواق العالمية.