أوروبا بحاجة إلى المزيد من كميات الغاز الروسي

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن ألكسندر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم"، أخبر المشاركين في فعاليات أسبوع الطاقة الروسية بأن شركة "غازبروم" ستسجل في عام 2018 رقماً قياسياً جديداً في تصدير الغاز، إذ ستبلغ صادراتها نحو 204.5 مليار متر مكعب.

وتدير شركة "غازبروم" الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي.

وتستحوذ أوروبا على حصة الأسد من صادرات الغاز الروسي.

وقد أقبلت روسيا على إنشاء خطي أنابيب جديدين لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق — الخط الشمالي 2 — وعبر البحر الأسود وتركيا — الخط التركي.

© Photo/ Nikolay Rykov/TurkStream "التيار التركي" خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا

وقال نائب رئيس شركة "غازبروم" إن أوروبا بأمس الحاجة إلى كلا الخطين.

ولأن شركة "غازبروم" تضطر إلى تعزيز إمدادات الغاز لأوروبا باستمرار فإنها تضطر إلى إنشاء المزيد من خطوط أنابيب الغاز.

وقال نائب رئيس شركة "غازبروم" إن الأمر يتطلب إنشاء خطوط جديدة لأنابيب الغاز لتلبية الطلب المتزايد.

وبحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك فإن صادرات الغاز الروسي تنمو بنسبة 6 إلى 7 في المائة سنوياً.

ويتوقع خبراء أن تضطر روسيا قريبا إلى تصدير كميات إضافية من الغاز قد يبلغ مقدارها 100 مليار متر مكعب في السنة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناوئي روسيا في بعض الدول الغربية لا يزالون يعارضون استيراد أوروبا للغاز الروسي عبر "الخط الشمالي" و"الخط التركي"، ملمحين إلى ضرورة أن يُضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.