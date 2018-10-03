وزير الخارجية السلوفاكي يزور موسكو الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية السلوفاكي، ميروسلاف لايتشاك العاصمة الروسية موسكو في 8-10 تشرين الأول/ أكتوبر ويلتقي نظيره سيرغي لافروف.





يذكر أن سلوفاكيا تضامت مع المملكة المتحدة في قضية سكريبال واستدعت سفير بلادها من موسكو لإجراء مشاورات.





وأكد لايتشاك، حينها أن "طرد الدبلوماسي قد نصفه بلكمة. واستدعاء السفير رفع "السبابة تحذيرا" هذا ما لا يمكن الاستهانة به. وسلوفاكيا نادرا ما تلجأ لهذه الممارسة. هذا أمر استثنائي، أما بالنسبة لروسيا فإننا لم نلجأ إليه إلا للمرة الأولى".





وكانت عدد من الدول الأوروبية وكندا قد قاموا بطرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، الذي اتهمت فيه بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه في مدينة سالزبوري.