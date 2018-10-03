ناسا: التصريحات الأخيرة بشأن الثقب في مركبة "سويوز" لا تعني أنه تخريب متعمد

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن تصريحات رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، حول أن الثقب في جسم مركبة الفضاء "سويوز" لا تعتبر عيبا صناعيا، لا تعني بالضرورة أنها نتيجة عمل تخريبي متعمد.

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تحدثت وسائل الإعلام الروسية حول أن رئيس "روس كوسموس" روغوزين صرح بأن هذا الثقب لا يعتبر عيبا صناعيا، وهذا الاستنتاج لا يعني أن الثقب سببه عمل متعمد.

الجدير بالذكر أن رواد الفضاء في المركبة "سويوز إم إس-09" كانوا قد اكتشفوا الشهر الماضي تسربا للهواء، وقام الطاقم بفحص جميع المقصورات واكتُشف، حسب تعبير روغوزين، "ثقباً متناهي الصغر". وتم تحديد مكان تواجده في مقصورة المعيشة، وليس في جهاز الهبوط، لذلك فهو لا يهدد عودة المركبة الفضائية إلى الأرض.