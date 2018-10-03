دراسة: 93% من السياح يخططون للعودة إلى شبه جزيرة القرم

يعتزم العديد من السائحين العودة إلى شبه جزيرة القرم للراحة والاستجمام، حسبما أفاد وزير المنتجعات والسياحة في جمهورية شبه جزيرة القرم فاديم فولشينكو، مستشهدا ببيانات من البحوث الاجتماعية.

سبوتنيك . وقال فولشينكو للصحفيين: أجرينا مسحا اجتماعيا هذا العام وأظهرت البيانات أن 93٪ من الأشخاص الذين تم استفسارهم يخططون للعودة للاستجمام في شبه جزيرة القرم مرة أخرى. ومن بين هؤلاء 45٪ يخططون للقدوم العام المقبل ونحو 48٪ يخططون للقدوم في السنوات الخمس القادمة".

وفي وقت سابق، كشف رئيس الجمهورية، سيرغي أكسينوف، إن شبه جزيرة القرم حققت أرقاما قياسية في عدد السياح قائلا: "منذ بداية العام، قدم أكثر من 6 ملايين شخص إلى منتجعات شبه الجزيرة، وهو ما يزيد بنسبة 30٪ عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي."

وكانت سلطات مدينة ثيودوسيا، في القرم، قد اقترحت في شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري إطلاق رحلات سياحية بحرية على متن سفن ركاب فاخرة، بين شبه الجزيرة وسوريا.