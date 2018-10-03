نوفاك: روسيا لا تتوقع خروج المشاركين في التيار "الشمالي-2"

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تتوقع خروج المشاركين في "التيار الشمالي-2"، حيث أعلنت بعض الشركات عزمها على البقاء في المشروع تحت أي ظرف كان.

© Sputnik . Maxim Blinov وزير الطاقة الروسي: حجم إنتاج النفط في روسيا في أكتوبر تحدده حاجة السوق

هذا، وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتش شل"، بن فان بيردن، إن الشركة ستضطر للتفكير بالانسحاب من "التيار الشمالي-2"، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشاركين الأجانب في هذا المشروع.

وانطلق اليوم الأربعاء في موسكو منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية ووزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ومنها الخليجية، ليحضره أكثر من 11 ألف زائر.