روسيا تنشر أكثر من 10 أنظمة جديدة لرصد الأجسام الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه سيتم نشر أكثر من 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية في روسيا بحلول عام 2020.

© Sputnik . Ilya Pitalev شويغو: مخطط لتحديث القوات الجوية الفضائية الروسية مع اعتبار الخبرة المكتسبة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع للصحفيين: "كجزء من برنامج تحسين وتطوير أنظمة الرصد الفضائية الروسية، تواصل القوات الفضائية العمل على إنشاء أنظمة رصد أرضية من الجيل الجديد (حديثة) متخصصة لمراقبة الأجواء"، مشيرة إلى أنه "بحلول عام 2020 تخطط لنشر 10 أنظمة ليزر بصرية وراديو جديدة، لتنفيذ مهام مختلفة للكشف والتعرف على الأجسام الفضائية".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن أول مجمع ليزر بصري يقوم بتنفيذ مهامه بنجاح لمراقبة الأجواء في إقليم ألتاي الروسي.

هذا وتحتفل القوات الفضائية الروسية اليوم الخميس 4 تشرين الأول / أكتوبر، بعيد تأسيسها.

يذكر أن العصر الفضائي للاتحاد السوفيتي بدأ في مثل هذا اليوم من عام 1957 بإطلاق أول قمر اصطناعي من قاعدة "بايكونور".