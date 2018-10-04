بالفيديو... روسيا تطلق قمرا صناعيا سريا

ولكن يمكن أن نستنتج من الفيديو أن إطلاق الصاروخ حدث في الشتاء وكان الصاروخ "روكوت" صاروخا حاملا. ويظهر الفيديو الاستعداد للإطلاق وكذلك إطلاق الصاروخ. وفي نهاية الفيديو يتم عرض الغابات الشمالية (التايغا).

وتم إعداد شريط الفيديو الخاص بمناسبة يوم قوات الفضاء، والذي يحتفل به يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول — في هذا اليوم من عام 1957، أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر اصطناعي إلى الفضاء.

ووفقاً لوزارة الدفاع، أطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية هذا العام صواريخ "سويوز —2 ب" و"سويوز — 2.1" و"روكوت" مع مركبات فضائية لأغراض مختلفة.