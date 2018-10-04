نائب وزير الخارجية الروسي: القوات الإيرانية تساعد في مكافحة الإرهاب في سوريا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، بأن القوات الإيرانية والتشكيلات المتحالفة معها تساعد حقا في مكافحة الإرهاب في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال فيرشينين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "العسكريون الإيرانيون والتشكيلات المتحالفة معهم، تتواجد في سوريا بطلب من الحكومة السورية الشرعية. قيل ذلك مرارا، لكن يجب الحديث عن هذا وتأكيده، لأن هذا هام جدا. إنهم يتواجدون هناك ليساعدوا وهم يساعدون، "حقا" يساعدون على مكافحة الإرهاب".

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وتابع فيرشينين:

أن الاتفاق بين إيران وإسرائيل، وإن كان ليس في الأفق القريب، لكنه أمر حتمي يتعين عليهما.

وأشار فيرشينين إلى أن: "الأوضاع الآن في الأراضي السورية الحدودية القريبة من إسرائيل هادئة. والجولان مثال على ذلك، حيث تسيطر القوات الحكومية السورية على الأوضاع، وحيث تتواجد الشرطة العسكرية الروسية، وإلى حيث عادت قوات الفصل الأممية. هذا كثير، هذا أفضل ضمان لأن يتم نزع القلق والمخاوف إذا كانت موجودة لدى إسرائيل فيما يتعلق بالأمن".