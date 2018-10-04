موسكو: ليس كل من يعمل على اللجنة الدستورية السورية يفكر بشكل بناء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجري بصعوبة، وأن ليس كل المشاركين بالعمل يفكرون بشكل بناء.

© AFP 2018 / Sheimo Uglu أنقرة تؤكد التوصل لاتفاق مبدئي حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجري بصعوبة، وأن ليس كل المشاركين بالعمل يفكرون بشكل بناء.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "العمل يجري بصعوبة. للأسف، ليس الجميع يفكرون بشكل بناء، لكننا نحاول تغيير الوضع ليجري العمل بطريقة بناءة".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن عقب محادثاته مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة 24 أغسطس/ آب الماضي، أنهما بحثا بالتفصيل إنهاء العمل على تشكيل لجنة دستورية سورية في أقرب وقت.

وتابع "وعلى مستوى الخبراء نظرنا في سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية، هذا العمل جار، بحثنا مهمة إنهائه في أسرع وقت".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد اجتمع في جنيف 19 يونيو/ حزيران الماضي، مع ممثلي الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا، كما واجتمع مع ممثلي السداسية يوم الـ25 من نفس الشهر، وبحث معهم سبل التقدم في مسار العملية السياسية، والمسائل المتعلقة بتشكيل وعمل اللجنة الدستورية.