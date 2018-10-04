السفارة الروسية: تصريحات الخارجية البريطانية حول الهجمات الإلكترونية الروسية مضللة

أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن تصريحات الخارجية البريطانية حول الهجمات الإلكترونية المزعومة من قبل روسيا حول العالم هي "تضليل جسيم للرأي العام البريطاني والعالمي".