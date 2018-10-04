الخارجية الروسية تعلق على اتهامات هولندا ضد بعض "عملاء الاستخبارات الروسية

علقت وزارة الخارجية الروسية على بيان وزارة الدفاع الهولندية التي اتهمت فيه روسيا بالقيام بهجمات إلكترونية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية معلقة على الاتهامات: "هوس التجسس الغربي يكتسب زخما، مضيفة أنه سيتم التعليق على الأنباء من الجانب الروسي في وقت قريب".

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW هولندا: واشنطن تعتزم نشر اتهامات ضد بعض "عملاء الاستخبارات الروسية"

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها أحبطت هجمات إلكترونية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من جانب روسيا.

ووفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، فقد طرد أربعة مواطنين روس من حملة الجوازات الدبلوماسية من البلاد يوم 13 نيسان/أبريل من العام الجاري، للاشتباه في ضلوعهم بأعمال القرصنة.

كما حاول القراصنة وفقا لوزارة الدفاع الهولندية، الوصول إلى وثائق التحقيق في قضية تحطم الطائرة "إم إتش-17"، والتي راح ضحيتها 298 شخصا، بعد اصابتها بصاروخ في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا، عندما كانت في طريقها من مدينة امستردام الهولندية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واتهمت هولندا وأستراليا رسميا روسيا بالمسؤولية عن إسقاط طائرة الركاب الماليزية في يوليو/تموز عام 2014