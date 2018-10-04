الدفاع الروسية: بيانات أمريكا حول تطوير "الأسلحة البيولوجية" تتعارض مع المعاهدات

أعلن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن بيانات الولايات المتحدة حول تطوير وسائل نقل واستخدام الأسلحة البيولوجية، تتعارض مع الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة البيولوجية.

© Sputnik . الدفاع الروسية تحمي المدن بالدفاع الصاروخي غير الاستراتيجي

موسكو — سبوتنيك . وقال كيريلوف: "هذا يتوافق مع مفهوم الولايات المتحدة "الحرب عن بعد"، وتظهر إمكانية تزويد الكبسولات بالمواد السامة والمشعة والمخدرة ، فضلا عن العوامل المسببة للأمراض المعدية.

ولا تنتمي هذه الذخائر إلى قائمة الأسلحة التقليدية وقائمة أسلحة الحرب الإنسانية، كما أن نشر هذه المعلومات يتعارض مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة البيولوجية".

وتساءل ممثل وزارة الدفاع الروسية: "لماذا يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق في مركز ريتشارد لوغار للصحة العامة؟"، قائلا: "نتوقع الحصول على إجابة واضحة عليه من الجانبين الجورجي والأمريكي".