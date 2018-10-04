الجيش الروسي يصف قيام أمريكا بجمع عينات بيولوجية لمواطنين روس بـ"التهديد الأمني"

صرح الجيش الروسي بأن محاولات القوات الجوية الأمريكية لجمع عينات من المواد الحيوية للمواطنين الروس، من سكان شمال القوقاز منذ عامين، يدعو للتساؤل.

© Sputnik . Ilya Pitalev الخارجية الروسية: بحوث البنتاغون باستخدام عينات بيولوجية جمعت في روسيا تدعو للقلق

موسكو — سبوتنيك . صرح قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي ، ايغور كيريلوف، اليوم الخميس 4 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن محاولات القوات الجوية الأمريكية لجمع عينات من المواد الحيوية للمواطنين الروس، من سكان شمال القوقاز منذ عامين، يدعو للتساؤل.

وقال كيريلوف: "العمل على جمع المواد البيولوجية من مواطني روسيا، ونقلها للخارج لأهداف غير معروفة يهدد أمن روسيا، وفقا لبيانات منظومة العقود الأمريكية، كانت هناك محاولة لجمع الأنسجة البيولوجية لمواطني روسيا في العام 2016".

وأشار كيريلوف إلى المراسلة التي جرت بين الجهة الطالبة والمنفذة، إذ سأل المنفذ المرجح إذا كانت المواد البيولوجية من أوكرانيا سيجري النظر فيها، وأجابه الطالب بالنفي، وقال: "جميع عينات الأنسجة البيولوجية والأحماض النووية يجب أن يتم الحصول عليها من مواطني روسيا الذين يعيشون في شمال القوقاز، وأن الحكومة الأمريكية لن تنظر في عينات من أوكرانيا".