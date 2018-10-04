الجيش الروسي يصف قيام أمريكا بجمع عينات بيولوجية لمواطنين روس بـ"التهديد الأمني"

وقال كيريلوف: "العمل على جمع المواد البيولوجية من مواطني روسيا، ونقلها للخارج لأهداف غير معروفة يهدد أمن روسيا، وفقا لبيانات منظومة العقود الأمريكية، كانت هناك محاولة لجمع الأنسجة البيولوجية لمواطني روسيا في العام 2016".
وأشار كيريلوف إلى المراسلة التي جرت بين الجهة الطالبة والمنفذة، إذ سأل المنفذ المرجح إذا كانت المواد البيولوجية من أوكرانيا سيجري النظر فيها، وأجابه الطالب بالنفي، وقال: "جميع عينات الأنسجة البيولوجية والأحماض النووية يجب أن يتم الحصول عليها من مواطني روسيا الذين يعيشون في شمال القوقاز، وأن الحكومة الأمريكية لن تنظر في عينات من أوكرانيا".
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