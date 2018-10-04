موسكو: تصفية مخيم الركبان ولا معطيات حتى الآن عن إجلاء اللاجئين

أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو حول الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان في سوريا، مشيرة إلى أن الحوار جار حول تصفيته، "لكن لا توجد معطيات حتى الآن عن إجلاء اللاجئين منه".

موسكو — سبوتنيك . أعرب نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، عن قلق بلاده للأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان في سوريا، مشيرا إلى أن الحوار جار حول تصفيته، لكن لا توجد معطيات حتى الآن عن إجلاء اللاجئين منه.

وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "نحن قلقون جدا بحق للأوضاع القائمة في هذا المخيم، هناك مشاكل إنسانية كبيرة".

وأضاف فيرشينين، أنه على علم بأن "هناك اتصالات بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بخصوص، أولا: تخفيف الأوضاع الإنسانية في هذا المخيم وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك وقوافل إنسانية… وثانيا: بالنتيجة، تصفية هذا المخيم، لأن المقيمين فيه حاليا هم نازحون مؤقتون، يجب أن يعودوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة".

وأضاف: "لا توجد حتى الآن معطيات عن الإجلاء".