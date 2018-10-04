انخفاض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في ظل مخاوف من عقوبات جديدة

هذا ولا يزال التهديد بفرض عقوبات جديدة قائما. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت:
"إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود "أدلة دامغة" مفادها أن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأعلن كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن محاولة روسيا المزعومة لتنفيذ هجمات عبر الإنترنت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُظهر أن " الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية".
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