انخفاض سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو في ظل مخاوف من عقوبات جديدة

واصل سعر صرف الروبل في الانخفاض، اليوم الخميس، وسط مخاطر العقوبات المتفاقمة، ووصل سعر اليورو إلى 77 روبل، وفقا لبيانات التداول.

© REUTERS / SIMON DAWSON وزير الخارجية البريطاني: روسيا قد تواجه عقوبات جديدة

موسكو — سبوتنيك . ارتفع الدولار مقابل حسابات الروبل ليوم غد في 17.25 بتوقيت موسكو بمقدار 0.94 روبل ليصل إلى 66.82 روبل، وسعر صرف اليورو — بمقدار 1.38 روبل ليصل إلى 77.01 روبل. حيث وصل في وقت سابق سعر اليورو اليوم الخميس، بالفعل إلى 77.11 روبل.

هذا ولا يزال التهديد بفرض عقوبات جديدة قائما. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت:

"إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود "أدلة دامغة" مفادها أن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأعلن كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن محاولة روسيا المزعومة لتنفيذ هجمات عبر الإنترنت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُظهر أن " الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية".