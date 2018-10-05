روسيا منفتحة على حوار مع شركاء لا يضعون المصالح المشتركة رهينة للمشاكل السياسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن روسيا منفتحة على حوار صادق مع الشركاء الذين لا يضعون المصالح المشتركة رهينة للمشاكل السياسية الداخلية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح بوغدانوف، في المنتدى الدولي "حوار الحضارات": "لقد وصلنا إلى مفترق طرق مهم للغاية".

© Sputnik . Alexey Filippov الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تحاول تقويض المبادئ الأساسية للتسوية في الشرق الأوسط

وتابع: "إما أن تستمر المواجهة التي لا معنى لها، المحفوفة بإهدار الموارد، وهذا ينطبق أيضا على أوكرانيا، مما يزيد من مساحة عدم الاستقرار والفوضى، أو ستكون المراكز القيادية للحضارة قادرة على الاتفاق، وتوحيد الجهود من خلال شراكة دولية واسعة مع الأمم المتحدة".

كما ذكر بوغدانوف أن "بعض تصرفات السياسة الخارجية الأمريكية تثير القلق بشكل خاص، من بينها، الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومحاولات تقويض المبادئ الأساسية لتسوية الشرق الأوسط، وتطبيق تشريعاتها خارج الحدود الإقليمية، وإطلاق حروب تجارية".