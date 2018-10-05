خبير عسكري يستبعد ابتكار صاروخ قادر أن يصل إلى موسكو

استبعد الخبير العسكري الروسي وعضو مجلس خبراء مجمع الكلية الصناعية العسكرية الروسية، فيكتور موراخوفسكي، أن تقوم أوكرانيا بابتكار صاروخ قادر على الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو.

© REUTERS / SANA تهديد حقيقي: أوكرانيا والولايات المتحدة قد توحدان الهجمات على سوريا ودونباس

وقال موراخوفسكي: "لا شك أنه توجد في أوكرانيا مصانع لصناعة صواريخ بعيدة المدى والتي بنيت في الحقبة السوفياتية ومنها مصنع "يوجني" و"يوجماش"، لكن هل باستطاعة المصانع إنتاج هذه الصواريخ اليوم؟ أعتقد مستحيل لأن المصانع في حالة لا يرثى لها وكما أن معظم المعدات المطلوبة لهكذا صناعات كانت تأتي من روسيا".

وأضاف موراخوفسكي: "هناك عامل آخر يصعب المهمة الأوكرانية على إنتاج الصواريخ الباليستية ومنها موضوع نظام التحكم بتكنولوجيا الصواريخ والذي يشمل الدول الرائدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى. وبمعنى آخر يلزم الدول الأعضاء بعدم توزيع تقنيات صواريخ بعيدة المدة والثقيلة التي يزيد مداها عن 300 كلم".

وفي وقت سابق، كان الخبير العسكري الأوكراني فالنتين بادراك أعلن في مقابلة مع موقع "UkrLife" على الإنترنت أن أوكرانيا قادرة على إنشاء صاروخ يصل مداه إلى ألف ونصف ألف كيلومتر، والذي "يمكن أن يصل إلى موسكو".