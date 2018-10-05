الكرملين يؤكد توقيع روسيا والهند اتفاقا حول توريد منظومات "إس 400" الدفاعية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk روسيا تبتكر حلولا مالية للهند للمضي بالتعاون العسكري وشراء الأسلحة

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، على هامش الزيارة".

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

ويشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي "إس-400 "تريومف" أو [نشوة انتصار] هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.

ويصل مدى عمل المنظومة إلى 400 كيلومتر، وهي قادرة على تدمير أهداف على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومتراً، ودخلت خدمة القوات المسلحة الروسية عام 2007.