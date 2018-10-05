اتفاقات لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين روسيا والهند

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عددا من الاتفاقيات الثنائية خلال زيارة الرئيس بوتين إلى نيو دلهي. كما تم التوقيع على اتفاق توريد منظومات "إس-400"، واتفق الجانبان على الإعلان المشترك "روسيا والهند...الشراكة الوثيقة في العالم المتغير".

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk روسيا تبتكر حلولا مالية للهند للمضي بالتعاون العسكري وشراء الأسلحة

هذا، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا والهند تعتزمان زيادة التنسيق، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين، ومكافحة الإرهاب. وقال الرئيس الروسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتم الاتفاق على زيادة التعاون في المحافل المتعددة الأطراف، على وجه الخصوص، في الأمم المتحدة، في البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، مجموعة العشرين. وسنعمل أيضا عن كثب لتعزيز الأمن والتعاون في آسيا، وللتعامل مع هذه التحديات والتهديدات الحديثة مثل الإرهاب الدولي، والاتجار بالمخدرات، والجريمة العابرة للحدود.

ودعا بوتين نارندرا مودي لزيارة روسيا ومدينة فلاديفوستوك ليكون ضيفا رئيسيا على المنتدى الاقتصادي الشرقي العام المقبل. وقال له بوتين: "يسعدني أن أكرر دعوتي لرئيس الوزراء، كي يأتي العام المقبل إلى فلاديفوستوك كضيف رئيسي على المنتدى الاقتصادي في أيلول/ سبتمبر".

على صعيد آخر، أعرب فلاديمير بوتين، و ناريندرا مودي، عن معارضة روسيا والهند أي شكل من أشكال الحمائية التجارية. وجاء في البيان الختامي عقب لقاء زعيما روسيا والهند: "تؤيد الأطراف تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغيرتمييزي وقائم على أساس القواعد، ويمنع تجزئة العلاقات التجارية الدولية، وكذلك ضد الحمائية التجارية في أي مظهر من مظاهره".

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة للنظر في التعاون مع الهند في عدد من برامج الطاقة، بما في ذلك شركة الشرق الأقصى للغاز الطبيعي المسال، وشركة "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال —2" ، بالإضافة إلى مشروعات لتطوير الموارد الطبيعية لسيبيريا ويامال والجرف القاري في روسيا.

وأيدت روسيا والهند فكرة تشكيل بنية أمنية إقليمية، توفر الأمن المتساوي لجميع الدول في آسيا

كما اتفق الجانبان على تسريع عملية التفاوض في سياق إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والهند.