اتفاق روسي إيراني حول التعامل بالعملة المحلية

موسكو- سبوتنيك. وكشف همتي أن هناك 30% من الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وروسيا تم الاتفاق عليها بالعملة المحلية.
وتابع: "اليوم أستطيع أن أقول إن هناك 30% من الاتفاقيات الاقتصادية والمعاملات التجارية بين إيران وروسيا تم الاتفاق عليها بالعملة المحلية وأتمنى أن تزيد هذه النسبة مع الأيام ".
وأضاف موضحا: "رأيت إرادة من البنك المركزي الروسي حول استخدام العملة المحلية، وأيضا مع تركيا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر، وأتمنى أن ندخل مع أنقرة قريبا المرحلة العملية للتبادل التجاري بالعملة المحلية".
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