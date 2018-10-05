اتفاق روسي إيراني حول التعامل بالعملة المحلية

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أنه اتفق مع نظيرته الروسية، إلفيرا نابيولينا، حول التعامل بالعملة المحلية لكلا البلدين في التعاملات التجارية.

موسكو- سبوتنيك. وكشف همتي أن هناك 30% من الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران وروسيا تم الاتفاق عليها بالعملة المحلية.

© AFP 2018 / ATTA KENARE رئيس البنك المركزي الإيراني يقلل من أهمية العقوبات الأمريكية

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني ، في لقاء له مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول نتائج لقائه بنظيرته الروسية: "توصلنا لاتفاقيات مهمة حول حذف الدولار من المعاملات التجارية واستخدام العملة المحلية بتجارتنا".

وتابع: "اليوم أستطيع أن أقول إن هناك 30% من الاتفاقيات الاقتصادية والمعاملات التجارية بين إيران وروسيا تم الاتفاق عليها بالعملة المحلية وأتمنى أن تزيد هذه النسبة مع الأيام ".

وأضاف موضحا: "رأيت إرادة من البنك المركزي الروسي حول استخدام العملة المحلية، وأيضا مع تركيا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر، وأتمنى أن ندخل مع أنقرة قريبا المرحلة العملية للتبادل التجاري بالعملة المحلية".