موسكو تعول على تسوية الوضع حول مختبر لاغار في جورجيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تعول على تسوية الوضع القائم حول مختبر ريتشارد لوغار في جورجيا في إطار مشاورات ثنائية، مشيرة إلى أن موسكو ستتوجه إلى المجتمع الدولي إن لم يتم تسويتها.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "الخارجية الروسية تعتزم استخدام القنوات الدبلوماسية الثنائية من أجل توضيح الوضع ووضع خطط لاحقة في هذا الصدد، نعول على أنه سيتم إيجاد حل لهذه المسائل في إطار آلية المشاورات وفق معاهدات معنية، وفي حال لم يتم ذلك، سنستخدم إمكانيات أخرى، ونتوجه بشكل مباشر إلى المجتمع والرأي العام الدولي".

© Photo / U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow البنتاغون: أمريكا لا تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية في جورجيا

وكان قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، قد أعلن في وقت سابق أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية وإجراء اختبارات في مركز "لوغار" الصحفي في جورجيا، مشيرا إلى أن الخبراء الجورجيين مقيدون بالدخول إلى هذا المركز، وأنه خلال اختبارات عقار على مواطنين جورجيين، أنتجته شركة وزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد، لقي 24 شخصا حتفهم في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ولاحقا توفي 49 شخصا آخر. وأشار إلى أن واشنطن تعمل على زيادة عدد المختبرات البيولوجية في الأراضي المتاخمة لروسيا والصين.

وفي وقت سابق ، قال وزير أمن الدولة الجورجي السابق، إيغور غيورغادزي، في مؤتمر صحفي في موسكو، أنه ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق في أنشطة مختبر "ريتشارد لوغار"، حيث يؤكد غيورغادزي أنه من الممكن أن تجرى تجارب قاتلة على الناس. واستشهد غيورغادزي ببيانات عن وفاة 30 شخصاً يعتقد أنهم لقوا حتفهم في ديسمبر/ كانون الأول 2015 أثناء خضوعهم للعلاج من التهاب الكبد الوبائي سي في المختبر. وفي أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب 2016، توفي 30 و13 شخصًا على التوالي، ووصفت خانة "سبب الوفاة" بأنه "غير معروف" ، ولكن لم يتم إجراء أية تحقيقات في الأسباب. وفقا له، لا يتم تحديد الأسماء، فقط الأرقام المخصصة لهم مع تواريخ الميلاد والجنس.