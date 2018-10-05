موسكو تعول على توصل الحكومة السورية والأكراد إلى تفاهم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن هناك اتصالات تجري بين الأكراد ودمشق، وأن موسكو تأمل أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم فيما بينهما.

موسكو — سبوتنيك. وقال فيرشينين: "على حد علمي، توجد وجرت اتصالات بين الأكراد ودمشق، ونود أن يكون بينهما تفاهم متبادل".

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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية، أن الأراضي التي يعيش فيها الأكراد في سوريا جزء لا يتجزأ من البلاد ويجب أن يشعر الأكراد بالحرية هناك.

وقال فيرشينين في حوار لوكالة "سبوتنيك": "ننطلق من حقيقة أن الأراضي الكردية هي أراض يعيش فيها الأكراد، وهناك بالمناسبة يعيش العديد من العرب، وهي بالطبع جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، ويجب أن يشعر الأكراد بالحرية في سوريا".

هذا واستضافت دمشق في 26 يوليو/ تموز الماضي الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

وتسيطر فصائل كردية على المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات حيث توسعت سيطرتهم بعد القضاء على معظم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) والذي كان يتخذ من الرقة (كبرى مدن الشرق السوري) ما يسمى "عاصمة الخلافة" له. وقد أسس الأكراد هناك إدارة ذاتية ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة.