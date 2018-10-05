بوغدانوف: بوتين قد يلتقي بمحمد بن سلمان الشهر المقبل

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر المقبل.

وأكد بوغدانوف أن اللقاء المحتمل لبوتين وولي العهد السعودي في بوينس آيرس سيكون مرحلة من مراحل تحضير زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.

وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك: "أعتقد أنه ستكون لدينا، أي لدى سلطاتنا، إمكانية للتحدث، بما فيه مع السلطات السعودية خلال انعقاد مجموعة العسكرين الكبرى في بوينس آيرس، إذا كان [ولي العهد] موجودا هناك، أعتقد أنه سيكون هناك اتصال ما، وأعتقد بأنها ستكون مرحلة هامة من التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية".