دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية الشهر الجاري

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، قد يزور روسيا قبل نهاية الشهر الجاري.

رودس — سبوتنيك. قال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول إمكانية زيارة دي ميستورا قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول: "هذا من غير المستبعد".

© AFP 2018 / Paul CROCK سوريا... مضادات الطيران تلتقط قاذفة قنابل أمريكية

وأشار بوغدانوف إلى أن "هناك اتصال دائم مع دي ميستورا، كان هناك اتصال في جنيف ونيويورك، ولا أستبعد أنه من الممكن أن يأتي في أي وقت إلى موسكو، أو أي مكان آخر، حيث يكون اللقاء ممكنا. هناك لقاءات منتظمة في جنيف، حيث تتواجد بعثتنا الدائمة. وإذا كانت هناك حاجة وضرورة إلى مجيئه إلى موسكو، فنحن دائما سعداء برؤيته".

النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية. وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتُبحث تسوية الأزمة في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير/ كانون الثاني، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.