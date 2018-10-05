دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية الشهر الجاري

رودس — سبوتنيك. قال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول إمكانية زيارة دي ميستورا قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول: "هذا من غير المستبعد".
النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا). ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية. وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.
وتُبحث تسوية الأزمة في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير/ كانون الثاني، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.
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