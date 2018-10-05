الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد آلية للعقوبات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر/ تشرين الأول، الموافقة على آلية جديدة لفرض عقوبات فيما يتعلق بانتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية خلال جلستهم التي ستعقد برئاسة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

بروكسل — سبوتنيك. ووفقا لجدول أعمال مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة فإنه "من المتوقع أن يتخذ المجلس عددا من القرارات والاستنتاجات دون مناقشتها، بما في ذلك اعتماد نظام جديد للعقوبات ضد الأسلحة الكيميائية".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky قادة الاتحاد الأوروبي قلقون من مزاعم هجمة روسية على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وذكرت القرارات التي تم إقرارها في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو/ حزيران ذكرت أن المجلس الأوروبي "يدعو إلى اعتماد نظام جديد للتدابير التقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن لحل مشكلة استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية.

في وقت سابق، قالت سلطات الاتحاد الأوروبي، إنه في إطار تطوير الإجراءات في مجال الأمن بعد الحادث في سالزبوري البريطانية، فإنها تخطط لوضع تدابير للحفاظ على المعايير الدولية من خلال "نظام العقوبات" المتعلق بالأسلحة الكيميائية.

في 4 مارس/ آذار تم تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، والذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة، وابنته يوليا، مما أدى إلى فضيحة دولية. وتعتقد لندن أن روسيا متورطة في تسميم سكريبال وابنته بمادة "إيه234" التي تسبب شلل الأعصاب، لكن موسكو تنفي هذه التهمة عن نفسها تماما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "قضية سكريبال" تتهاوى أمام الأعين لعدم وجود أية أدلة على تورط روسيا.

وأرسلت وزارة الخارجية الروسية نحو 60 مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية البريطانية للمطالبة بتمكين روسيا من الاطلاع على التحقيقات، والتواصل مع مواطني روسيا المصابين، وكذلك لطلب المساعدة القانونية ومقترحات التعاون، بما في ذلك إجراء تحقيق مشترك، لكن السلطات البريطانية لا تبدي أي رد فعل.