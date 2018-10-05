وزير الطاقة الروسي يعلن دعم بلاده للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، دعم بلاده الكامل ومساندتها للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، جاء هذا خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي المنعقدة في موسكو.

طرابلس — سبوتنيك . وكتبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك أعرب خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا".

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وأضاف البيان أن "الجانبان ناقشا خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا "، بالإضافة إلى "حجم التبادل التجاري الذي تجاوز قيمته 10 مليار دولار أمريكي".

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيانها أن "الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال استخراج الزيت الثقيل الذي يندرج ضمن أبرز اختصاصات الشركات الروسية".

وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر أن "الحكومة الروسية ستجري تحقيقيات وستعمل على إعاقة أي محاولات لشركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وفقاً للبيان.

وتابع البيان أن "رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي تقدم بالشكر إلى وزير الطاقة الروسي على دعوته للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي وعلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الروسية لمجلس الإدارة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".

ويشار إلى أنه حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط المهندس أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، ومن الجانب الروسي حضر الاجتماع أيضاً السيد دميتري كابنيك، مساعد وزير الطاقة، والسيدة آنا فاسيلي ييريومنكو نائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية.