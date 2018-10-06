روسيا: سياسة الغرب حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن سياسة الغرب قصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب.

اليونان — سبوتنيك. وقال بوغدانوف في كلمة في المنتدى الدولي "حوار الحضارات: "الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص، والكثير منها تتخذ مواقف الإسلام الراديكالي… نظرا لسياسات الدول الغربية القصيرة النظر أصبحت ليبيا معقلا للإرهاب. ويتأزم الوضع بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى أفريقيا.

وكان قد تعهد قائد "عملية الكرامة" في الجيش الليبي اللواء، خليفة حفتر، في بيان رسمي باستكمال المعركة ضد الإرهاب وتطهير كل الأراضي الليبية المسيطر عليها من قبل "داعش" و منظمات إرهابية أخرى.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.