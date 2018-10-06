روسيا: العمل في تصنيع صاروخ ثقيل عابر للقارات على مدار 3 ورديات

يتطلب نمو الطلب على منتجاته مضاعفة عدد العمال.

وأعلنت إدارة مصنع المكنات في مدينة كراسنويارسك الروسية (اختصارا: كراسماش) نية مضاعفة عدد العاملين في المصنع.

وذكرت شبكة "زفيزدا" الإخبارية الروسية أن ألكسندر غافريلوف، مدير عام المصنع، قال لمجلة "سينيفا" إن الضرورة تقتضي مضاعفة عدد العاملين لكي يتم العمل ابتداء من عام 2019 على مدار ورديتين إلى ثلاث ورديات.

ويضطر مصنع "كراسماش" إلى زيادة عدد العاملين لكي يقدر على تلبية الطلب المتزايد على منتجاته.

وقال مدير عام مصنع "كراسماش" إن الطلبات المؤكدة على منتجات المصنع تغطي عشرات الأعوام المقبلة.

وينتج مصنع "كراسماش" في الوقت الحالي صواريخ "سينيفا" المعدة للانطلاق من المنصة البحرية.

وفي الوقت نفسه يعد مصنع "كراسماش" وحداته لإنتاج صواريخ "سارْمات".

وصاروخ "سارْمات" هو صاروخ ثقيل يستطيع أن يحمل عدة رؤوس نووية إلى قارات بعيدة مثل أمريكا.

ويتميز صاروخ "سارْمات" باحتوائه على تقنيات متنوعة لاجتياز الدفاعات المضادة للصواريخ وبالقدرة على الوصول إلى الأهداف المطلوب تدميرها من جهة غير متوقعة مثل القطب الجنوبي أو القطب الشمالي.

ويفترض أن تبدأ روسيا تنشر صواريخ "سارْمات" في عام 2020.