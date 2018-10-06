مجلس الاتحاد الروسي يرد على تصريحات ولي العهد السعودي

موسكو — سبوتنيك. وقال كلاشينكوف لوكالة "سبوتنيك": لا أعلم على ماذا تستند هذه التوقعات، في روسيا هناك نسبة كبيرة من احتياطيات النفط غير المؤكدة"، مؤكدا أن هذه التصريحات، لن تأثر بأي صورة على وضع السوق النفطي.
وأكد كلاشينكوف أن لدى المملكة العربية السعودية الكثير من النفط "الخفيف"، على عكس روسيا، فإن تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط أقل بكثير بالنسبة للرياض.
هذا وتوقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أن ينخفض في المستقبل عدد البلدان المنتجة للنفط وأن تختفي دول كثيرة من السوق العالمية للذهب الأسود.
وأوضح محمد بن سلمان قائلا:"على سبيل المثال، نعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستخفض الصين إنتاجها من النفط بشكل كبير، هذا إذا لم تختف من السوق كليا. وسوف يتوالى الآخرون في الاختفاء من السوق كل يوم كدول منتجة للنفط، وبعد 19 عاما، سينخفض الإنتاج في روسيا من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تماما" حسب قول ولي العهد السعودي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)