إسرائيل تلعب بالنار وروسيا لا تتراجع... "إس-300" قادرة على إنجاز عملها

تقع إسرائيل في خطأ فادح عندما تزعم أن أسلحة الدفاع الجوي الروسية لا تملك فاعلية كافية لصد الغارات الجوية على سوريا.

أعلن السيناتور الروسي فرانتز كلينتسيفيتش، عضو لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر موقع "فيسبوك" عن استيائه من تصريحات وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي زعم أن منظومات صواريخ "إس-300" المضادة للطيران التي قامت روسيا بتوريدها لسوريا، لن تجدي نفعا في مواجهة مقاتلات "إف-35" الأمريكية الموجودة في حوزة القوات الجوية الإسرائيلية.

ونبه السيناتور الروسي إلى أن مزاعم من هذا القبيل لا يدحضها إلا الممارسة العملية غير المرجوة، مؤكدا تمسك روسيا بقرار تجهيز الدفاعات الجوية السورية بمنظومات "إس-300"، وهو قرار لا رجعة فيه.

وقال السيناتور الروسي عبر موقع "فيسبوك" إن "إسرائيل تلعب بالنار"… بيد أن "مَن يظن أنه يمكن لروسيا أن تتراجع فهو مخطئ".

وأشار السيناتور إلى أن إمكانيات منظومة "إس-300" لا يمكن التشكيك فيها، وأضاف أن "إس300 قادرة على إنجاز عملها بشكل كامل".