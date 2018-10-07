كيف سيقضي بوتين عيد ميلاده

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "اليوم 7 أكتوبر/تشرين الأول يحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده. وسيقضي الرئيس هذا اليوم مع العائلة والأقارب والأصدقاء".
ووصل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى روسيا ليحتفل بعيد ميلاد بوتين ويهنئه شخصيا.
ويصادف في هذا العام عيد ميلاد بوتين يوم عطلة، ونادرا ما يحدث ذلك.
وفي العام الماضي، اتصل 11 رئيسا على الأقل بالرئيس الروسيا لتهنئته في عيد ميلاده الـ 65، وظهرت كتابات على الجدران في باريس وبرشلونة باسم بوتين بعيد ميلاده.
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