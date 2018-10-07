روسيا تأسف لعدم تحقيق المبادرة حول اجتماع عباس ونتنياهو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو تعرب عن أسفها، لأن المبادرة حول اجتماع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تنفذ حتى الآن، وأن الجانب الإسرائيلي يبتعد عن الاتصال.

وأشار بوغدانوف، إلى أن المبادرة حول المفاوضات المباشرة قد طرحتها أصلا القيادة الإسرائيلية.

© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو يطالب محمود عباس بإدانة مقتل مستوطن إسرائيلي ويتهمه بتشجيع الإرهاب

وقال نائب الوزير، في مقابلة لـ " سبوتنيك "، على هامش المنتدى الدولي حوار الحضارات: "قالوا لا حاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، ولا إلى الأمم المتحدة، ولا إلى أي منظمة دولية، ولا عقد أي مؤتمرات، ولا نحتاج إلى أي رباعية. نحن بحاجة إلى حوار ثنائي مباشر مع الفلسطينيين في المفاوضات، وهذا خيار مثالي ونحن سنتفق — نحن شعب السلام، حتى لا يتدخل أحد".

ووفقا له، وافقت موسكو على "المحاولة" وأعلنت على أعلى مستوى استعدادها لتوفير منصة للاجتماع في أي وقت مناسب للطرفين.

وأضاف بوغدانوف: "بدون شروط مسبقة، بحيث يمكن التحدث في صيغة ثنائية، والتي طلبها بالفعل رئيس الحكومة الإسرائيلية. ولقد نجحنا في إقناع محمود عباس بالموافقة على هذا الشكل من العمل لكن، للأسف، اقتراحنا المبني على رغبات الجانب الإسرائيلي لم يتم تحقيقه حتى الآن، لأن الجانب الإسرائيلي نفسه يبتعد عن مثل هذا الاتصال خلال العامين الماضيين".